Fast jeder Dritte unzufrieden über unbezahlte Arbeitszeit außerhalb der Öffnungszeiten

Wie mit dieser Arbeitszeit außerhalb der Öffnungszeiten umgegangen wird, ist sehr unterschiedlich. Das hat unsere nicht repräsentative Umfrage ergeben, an der sich fast 2.000 DAZ-Leser:innen beteiligt haben. Demnach wird nur bei knapp 17 Prozent der Befragten in den jeweiligen Apotheken die gesamte Arbeitszeit außerhalb der Öffnungszeit erfasst. Immerhin 38 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass ab einer bestimmten Grenze die Extra-Zeit aufgeschrieben wird. Etwas über 45 Prozent antworteten, dass bei ihnen in den Apotheken der Grundsatz gilt: Arbeitszeit ist gleich Öffnungszeit. Und ein Großteil der Betroffenen (fast 32 Prozent aller Befragten) findet das nicht fair. Lediglich 13 Prozent der Umfrage-Teilnehmer:innen sind mit dieser Regelung zufrieden, weil bei ihnen das Gesamtpaket stimmt.

Ein lösbares Problem

Dass das ein Thema ist, was so manchem auf der Seele brennt, war schon aus den Reaktionen auf die Ankündigung unserer Personalnot-Serie abzulesen. So schrieb beispielsweise ein Leser, der die Apotheke offenbar hinter sich gelassen hat: „Glücklich im Büro […], mit Gleitzeit (d. h. ab der ersten Minute bezahlt, nicht erst 30 Minuten später! Zur Öffnungszeit und abends später wegen Kasse erledigen)“. Ein anderer schrieb: „Ich selbst arbeite wirklich gerne als Angestellter in einer Apotheke. Aber diese Nummer, dass man da in vielen Apotheken stets jeden Tag 20 bis 30 Minuten umsonst arbeiten soll, geht mir auch gewaltig auf den Senkel (ich meine die Vor- und Nacharbeit bei Apothekenöffnung und -schließung).“ Die gute Nachricht ist: Im Gegensatz zu vielen anderen Problemen, die Unmut in den Apotheken schaffen, haben es in diesem Fall die Inhaber:innen selbst in der Hand, dieses zu lösen.