Personalnot in Apotheken – wie lässt sie sich lösen?

In der DAZ-Ausgabe Nr. 15 startet die Mini-Serie „Personalnot in Apotheken“. Darin wird das Problemfeld aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Wie ist die allgemeine Lage auf dem Arbeitsmarkt? Welche Möglichkeiten gibt es, neue Mitarbeiterinnen und neue Mitarbeiter zu finden? Wie lassen sich Beschäftige langfristig motivieren und im Betrieb halten? Was können wir aus anderen Branchen lernen, die vom Fachkräftemangel betroffen sind oder waren?