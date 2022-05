In Apotheken ist, wie in vielen anderen Branchen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, die Teilzeitquote hoch. Doch was heißt hoch? Den Ergebnissen unserer nicht repräsentativen Umfrage zufolge arbeiten etwa zwei Drittel des Apothekenpersonals weniger als 40 Wochenstunden. Der Hauptgrund, die Stunden zu reduzieren, ist die Betreuung von Kindern oder anderen Angehörigen.