Operation Edelschrott sofort stoppen!

Immerhin hat der „c't“-Artikel – wenn schon die Gematik den drängenden Fragen, die sich daraus ergeben haben, aus dem Weg ging – zumindest bei der ärztlichen Standesvertretung eine deutliche Reaktion hervorgerufen: So erklärte KBV-Vorstandsmitglied (Kassenärztliche Bundesvereinigung) Thomas Kriedel laut KBV-Mitteilung vom 21. Juli (7): „Wir werden in der Gematik auf eine neue Bewertung drängen.“ Er habe sich dazu bereits in einem Schreiben an Gematik-Chef Markus Leyck Dieken gewandt und „eine schnellstmögliche klarstellende Bewertung“ gefordert. Diese müsse in enger Abstimmung mit dem BSI erfolgen, denn – logisch – „das muss auch sicher sein“. Natürlich. Sicher ist sicher. Wie sicher das Urteilsvermögen der Experten vom BSI in diesem Kontext jedoch ist, bleibt ein Rätsel. Schließlich war dem Beschluss der Gematik Ende Februar zum kompletten Tausch der Konnektoren ja eine enge Abstimmung mit dem BSI vorausgegangen.