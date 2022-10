Nun rudert die Gematik allerdings zumindest teilweise zurück. Zwar bleibe mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29. August 2022 der Konnektortausch kurzfristig die beste Lösung. So sei bei allen Zertifikaten, deren Gültigkeit bis August 2023 abläuft, danach wegen veralteter Technik ein Austausch des Konnektors die einzig sinnvolle Alternative. Der Hardwaretausch sei als insgesamt sicherste und wirtschaftlichste Lösung identifiziert worden, heißt es in einer Mitteilung vom gestrigen Montag. Für Zertifikate, deren Gültigkeit nach August 2023 endet, sollen hingegen Alternativen angeboten werden. Die Alternativen zum Konnektortausch seien eine Laufzeitverlängerung der Zertifikate durch ein Firmware-Update des Konnektors bis Ende 2025 oder ein Anschluss an einen Konnektor, der in einem Rechenzentrum betrieben wird.