Konnektorentausch besiegelt – Praxen bekommen Kosten voll erstattet

Schon bald laufen in den ersten Praxen die Sicherheitszertifikate der Konnektoren ab, die für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur nötig sind. Sie verfügen über eine Laufzeit von fünf Jahren – während die Anbieter Rise und Secunet eine Zertifikatsverlängerung per Software möglich machen, müssen die Produkte der Firma CompuGroup Medical (CGM) wohl komplett ausgetauscht werden.

Nach der Veröffentlichung eines Beitrags im Computermagazin „c’t“, wonach dieser Schritt eventuell aus technischer Sicht gar nicht erforderlich ist, hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in einer Gesellschafterversammlung der Gematik zwar auf eine Neubewertung der Situation gedrängt. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), das mit 51 Prozent den Löwenanteil der Stimmen im Gremium hält, soll dies aber abgelehnt haben. Als Kompromiss einigte man sich laut KBV auf eine Alternativenprüfung, die nun offenbar negativ ausgegangen ist: Am Austausch der KoCoBox-Geräte führe kein Weg vorbei, schreibt die ärztliche Standesvertretung in ihrem „Praxisnachrichten“-Newsletter.