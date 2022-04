Und nun? Lauterbach kündigte am heutigen Freitag eine neue Impfkampagne an. Sie solle sich an bisher ungeimpfte Menschen richten, die „aber im Prinzip bereit“ seien. Man wisse, dass es so eine Gruppe gebe, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, sagte er. Hier will man auf eine neue, kreative Impfkampagne setzen.

In der Bundespressekonferenz schwor der Minister die Menschen aber auch schon einmal darauf ein, dass es im Herbst wieder verstärkte Schutzmaßnahmen nötig sein werden. Die derzeit im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Maßnahmen laufen zum 23. September aus – doch dabei kann es aus Lauterbachs Sicht nicht bleiben, wenn die Impflücken nicht geschlossen werden. Lauterbach machte klar, auch jetzt schon sei „der Spielraum für Lockerungen komplett aufgebraucht“. Ohne wesentliche Fortschritte beim Impfen sei es wahrscheinlich, dass im Herbst auch die Maskenpflicht zurückkehren werde.