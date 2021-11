Bund und Länder wollen impfende Apotheker

Bund und Länder haben sich ein ambitioniertes Ziel gesteckt: Bis Weihnachten sollen noch rund 30 Millionen Impfungen gegen COVID-19 in die Arme der Bürger:innen gelangen. Zu diesem Zweck wollen sie den Kreis derjenigen, die impfen dürfen, ausweiten – unter anderem auf Apotheker:innen. Darauf haben sich nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur dpa die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am heutigen Dienstag in einer Videoschalte geeinigt. Eine entsprechende Prüfbitte wollen sie an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) richten, wie der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff (CDU) heute nach der Videoschalte bei einer Pressekonferenz informierte.