Ab morgens um 9 Uhr debattieren heute die Bundestagsabgeordneten in Berlin über das Ob und das Wie einer Impfpflicht gegen COVID-19. Erst kurz zuvor hatten sich Befürworter der Impfpflicht ab 18 Jahren mit jenen einer Aufklärungspflicht plus optionaler Impfpflicht ab 50 Jahren zusammengetan, um ihre Chancen auf eine Mehrheit im Parlament zu erhöhen. Am gestrigen Mittwoch stimmte auch der Gesundheitsausschuss des Bundestags mehrheitlich für eine Zusammenführung der beiden bisherigen Gesetzentwürfe.

Der neue Gesetzentwurf zur „Pandemievorsorge durch Aufklärung, verpflichtende Impfberatung und Immunisierung der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2“ sah eine Impfpflicht ab 60 Jahren zum 15. Oktober 2022 vor. 18- bis 59-Jährige sollten sich bis spätestens 15. Oktober einer Impfberatung unterziehen. Auch der Aufbau eines Impfregisters war geplant – ein Entgegenkommen in Richtung Union. Und der Appell der hinter diesem neuen Entwurf stehenden Abgeordneten an die Union, sich diesem Kompromiss anzuschließen, war in den Reden unüberhörbar. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bat ausdrücklich um ihre Unterstützung. Am Ende vergeblich. Die Union verteidigte bis zum Schluss ihren Antrag für ein Impfvorsorgegesetz. Demnach soll der Bundestag unter bestimmten Voraussetzungen einen gestaffelten Impfmechanismus aktivieren.