Morgen wird der Bundestag abstimmen, für wen und unter welchen Umständen es in Deutschland eine COVID-19-Impfpflicht geben wird. Am vergangenen Montag hatten die Befürworter der Impfpflicht ab 18 Jahren – zu denen unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz gehören – einen Schritt auf jene beiden Gruppen zu gemacht, die eine Impfpflicht nicht völlig kategorisch ausschließen. Mit einer Aufklärungspflicht und einer folgenden Impfpflicht erst ab 50 Jahren bewegten sie sich auf die Abgeordnetengruppe um Andrew Ullmann (FDP) und Kordula Schulz-Asche zu. Aus dem Antrag der Unionsfraktion griffen sie den Vorschlag auf, ein Impfregister zu etablieren. Doch überzeugen konnten sie beide Gruppen nicht. Während die Union weiterhin alle Vorstöße abseits ihres eigenen Antrags vehement abwehrt, zeigte sich die Gruppe um Ullmann zumindest gesprächsbereit. Und so wurde am gestrigen Dienstagabend ein neuer Kompromiss bekannt.