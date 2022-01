Bundestag debattiert kommende Woche über Impfpflicht

Ab Mitte März gilt in Deutschland eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wird ihr eine allgemeine Impfpflicht folgen? Die Meinungen, wie sinnvoll eine solche in Zeiten von Omikron noch ist, gehen auseinander. Kommende Woche Mittwoch will der Bundestag das Thema diskutieren – drei Stunden sind für die Debatte anberaumt. Konkrete Anträge oder Gesetzentwürfe liegen bislang nicht vor.