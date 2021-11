Scholz will Apotheken stärker in Impfkampagne einbinden

Konkret wurde er dabei nicht, gemeint sein dürfte aber, dass in Zukunft auch Apotheken gegen COVID-19 impfen dürfen. Diese Idee stößt inzwischen auf breite Zustimmung in Politik und Wissenschaft, nun könnte die Ampel also ernst machen. „Wir werden alles dafür tun, die vierte Welle zu brechen“, bekräftigte auch Robert Habeck (Grüne). FDP-Chef Christian Lindner appellierte erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen und gegebenenfalls eine Auffrischimpfung verabreichen zu lassen.

Darüber hinaus gab Scholz bekannt, dass ein ständiger Bund-Länder-Krisenstab eingerichtet werden soll. Zudem ist geplant, dass eine Expertengruppe dem Kanzleramt täglich über die aktuelle Entwicklung in Sachen Corona berichten soll. Dem Gremium werden demnach zum Beispiel Virologen, Epidemiologen, Soziologen und Psychologen angehören. Ziel ist es, basierend auf den Empfehlungen der Fachleute weitere Schritte im Kampf gegen die Pandemie einzuleiten.

Scholz unterstrich auch das Vorhaben, eine Impfpflicht für Menschen einzuführen, die besonders vulnerable Personengruppen in Einrichtungen betreuen. Für Angehörige der Pflegeberufe ist zudem eine Bonuszahlung vorgesehen, für die der Bund insgesamt 1 Milliarde Euro bereitstellen wird.