Gerade bei Kindern und Jugendlichen müsse man sorgsam mit dem Einsatz von Melatonin umgehen. Die unkontrollierte Einnahme eines Chronotherapeutikums sei aufgrund noch nicht absehbarer Langzeitfolgen strikt abzulehnen. Eltern, deren Kinder schlecht schlafen, sollten also keine Selbstversuche unternehmen, sondern sich zur Abklärung möglicher Schlafstörungen an den Kinderarzt wenden. Dass hier vielfältige Ursachen in Betracht kommen, weiß der ehemalige Chefarzt einer Kinderklinik mit angeschlossenem Kinderschlaflabor aus jahrelanger Erfahrung. Seiner Einschätzung nach sind Eltern schlafgestörter Kinder aber vorsichtig bei der Verabreichung von Medikamenten.