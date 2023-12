Melatonin in NEM ist nichts für Kinder – Leitlinie für 2025 geplant

In Deutschland gibt es neben NEM mit Slenyto® auch ein Arzneimittel auf Basis von Melatonin, das aber nur in bestimmten Fällen indiziert ist: Bei der „Behandlung von Schlafstörungen (Insomnie) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 2-18 Jahren mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und/oder Smith-Magenis-Syndrom, wenn Schlafhygienemaßnahmen unzureichend waren.“ Laut Fachinformation beträgt die empfohlene Anfangsdosis dann 2 mg [3]. Doch Paditz zufolge sollte die Dosis generell so gering wie möglich sein. Je nach Alter empfiehlt er, vor dem Zubettgehen zwischen 0,25 und 0,5 Milligramm des Melatonin-Medikaments einzunehmen. Allerdings handelt es sich bei Slenyto® um Retardtabletten, die nicht dosisgleich teilbar sind [2,3].

Laut Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzt:innen kommt das Melatonin als Arzneimittel in der Praxis nur selten zum Einsatz. Behandlungsbedürftige Schlafstörungen würden vor allem bei schwer chronisch kranken Kindern mit geistiger Behinderung vorkommen, die in einem jungen jugendlichen Alter Einschlafschwierigkeiten haben. Wenn Kinder unter ernstzunehmenden Schlafstörungen litten, sollten Eltern sich nicht auf frei käufliche Mittelchen verlassen, meint Paditz. „Eltern gehen damit ein ziemliches Risiko ein, dass möglicherweise schwerwiegende Krankheiten übersehen werden.“

Währenddessen bewerben Eltern in den sozialen Medien mit Titeln wie „Wie du dein Kind in unter 5 Minuten zum Schlafen bringst“ allerdings Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin als absolutes Wundermittel für Kinder, die einfach nicht einschlafen wollen. In der Apotheke sollten die Eltern also über diesen Widerspruch aufgeklärt werden [2].