Ob Melatonin überhaupt in Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) etwas zu suchen hat oder nicht, darüber wurde in der Vergangenheit immer wieder intensiv diskutiert. Doch mittlerweile scheinen entsprechende Produkte nicht nur in der Drogerie, sondern auch in der Apotheke ihren festen Platz gefunden zu haben.