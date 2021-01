Schlafmittel bei Kindern und Jugendlichen

Im Grunde ist es wie bei Erwachsenen – wer an Schlafstörungen ohne organische Ursache leidet, sollte zunächst versuchen, auf eine gute Schlafhygiene zu achten. Bei Bedarf können auch psychotherapeutische Interventionen zum Einsatz kommen. So lautet das „Fazit für die Praxis“ am Ende der aktuellen Übersichtsarbeit „Nichtorganische Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen“ der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft. Allerdings: Gerade im Kindes- und Jugendalter ist eine Pharmakotherapie von Schlafstörungen in der Regel nicht indiziert: „Medikamentöse Interventionen sollten nur im Ausnahmefall nach Ausschöpfung aller anderen Optionen erfolgen, da hierzu wenig Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit in dieser Altersgruppe vorliegen und die Anwendung zumeist im Rahmen eines Off-Label-Use erfolgt“, formuliert Dr. med. Martina Pitzer ihre Schlussfolgerung deutlich.

Wenn eine Pharmakotherapie angebracht ist, welche Arzneimittel kommen dann überhaupt infrage? In der Übersichtsarbeit genannt werden beispielsweise folgende Arzneimittel mit ihren speziellen Einschränkungen im Kindes- und Jugendalter: