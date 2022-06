Die Krankenkassen kommen für die Arzneimittelkosten von Melatonin Vitabalans nicht auf. Das zur kurzzeitigen Behandlung von Jetlag zugelassene Arzneimittel müssen Anwender:innen selbst bezahlen – klar geregelt ist dies nun auch rechtlich. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) gab am 10. Juni die entsprechende Änderung der Arzneimittel-Richtlinie im Bundesanzeiger bekannt, die sodann am 13. Juni in Kraft tritt.

Bereits am 18. März 2022 hatte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschlossen, Anlage II der Arzneimittel-Richtlinie, in der es um Lifestyle-Arzneimittel geht, zu ändern. Ein neuer Abschnitt zu „durch die Lebensführung bedingte, kurzzeitige nichtorganische Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus“ sollte her. Erster Wirkstoffkandidat: Melatonin. Erstes Präparat: Melatonin Vitabalans.