Melatonin ist in aller Munde, oder – extrapoliert man das Werbeengagement der Hersteller auf den Verkaufserfolg – in jedem Medienkanal und in aller Nachttischkästchen. Ist Melatonin, unser natürliches Schlafhormon, tatsächlich eine wertvolle Alternative zu Antihistaminika, Z-Substanzen und Benzodiazepinen? Und das vielleicht sogar ohne Abhängigkeitspotenzial, anticholinerge Nebenwirkungen und erhöhte Sturzgefahr? Bei der INTERPHARM online 2022 setzt sich Referentin Dr. Verena Stahl, Apothekerin und etablierte DAZ-Autorin, am 25. März 2022 kritisch mit dem Mythos Melatonin auseinander. Denn zugelassen als verschreibungspflichtiges Arzneimittel ist Melatonin in Circadin® schon lange – neu sind die zahlreichen Nahrungsergänzungsmittel, die in den letzten Monaten und Jahren wie Pilze aus dem Boden sprießen. Die DAZ hat vorab der INTERPHARM mit Frau Stahl gesprochen.