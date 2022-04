Am vergangenen Freitag kam der Verband der Zytostatika herstellenden Apotheken zu seiner Jahrestagung in Berlin zusammen. Geladen war auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Heidenblut, der aus seinem Wahlkreis in Essen zugeschaltet war. Der Gesundheitspolitiker hatte einige ermunternde Botschaften für die Apotheker:innen im Gepäck.

Die Forderungen von VZA-Chef Klaus Peterseim nach wirtschaftlicher Sicherheit und auskömmlicher Finanzierung der (Zyto-)Apotheken griff Heidenblut laut einer Pressemitteilung des Verbands sogleich auf: Er würdigte die Leistungen, mit denen sich der Berufsstand auch während der Pandemie auszeichnen konnte. Diese Säule der Versorgung vor Ort will Heidenblut offenbar erhalten. „Wir müssen die Honorierung insgesamt stärken und das System stützen“, sagte der Abgeordnete, der auch Berichterstatter für Apothekenthemen innerhalb seiner Fraktion ist.