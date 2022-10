Arbeitspreise gelten ab 17. Oktober

Am 14. Oktober beschloss die Schiedsstelle nun einen einheitlichen Arbeitspreis in Höhe von 100 Euro für die Herstellung zytostatikahaltiger parenteraler Zubereitungen, parenteraler Lösungen mit monoklonalen Antikörpern sowie parenteraler Calcium- und Natriumfolinatlösungen. Die neuen Arbeitspreise gelten bereits seit dem 17. Oktober. In einem Rundschreiben an seine Mitglieder weist der Apothekerverband Schleswig-Holstein darauf hin, dass die vom GKV-Spitzenverband bereits angekündigte Klage gegen den Schiedsspruch keine aufschiebende Wirkung habe, „so dass die neuen Arbeitspreise in jedem Fall zum 17. Oktober 2022 in Kraft treten“.