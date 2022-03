Auf die Frage, dass sich das ausführliche Lob in einem Spannungsfeld mit dem kursierenden Entwurf befinde und ob die Apotheken noch mit Verbesserungen rechnen könnten, blieb er dann vage. Man habe auch im BMG die Berechnungen des DAZ-Wirtschaftsexperten Dr. Thomas Müller-Bohn aufmerksam gelesen. Der Apotheker und Diplom-Kaufmann kommt bei seinen Ausführungen auf weit höhere Einbußen für die Apotheken als das BMG in seinem Entwurf, was vor allem dem kombinierten Effekt aus Erhöhung des Kassenabschlags und Absenkung der Mehrwertsteuer geschuldet ist, den das Ministerium bei seinen Berechnungen offenbar nicht berücksichtigt hatte. „Ich kann nicht versprechen, dass sich zugunsten der Apotheken etwas tut“, so Steinrücken, „wir müssen sehen, was sich ergibt“, so Steinrücken – ein Dementi klingt anders.

Ebenfalls vage blieb Steinrücke bei der Frage, inwiefern das Ministerium sich zu Plattformen äußern wird, bei denen Telemedizinanbieter mit Versandapotheken kooperieren und Patient:innen per Fragebogen verschreibungspflichtige Arzneimittel „bestellen“ können. Man beobachte diese Geschäftsmodelle, aber Rechtsetzung orientiere sich daran, was durchsetzbar ist. Bei den im Ausland ansässigen Betreibern sei das schwierig. „Deswegen ist eine kurzfristige Besserung nicht in Aussicht“, so Steinrückens wenig befriedigende Antwort.