Apotheker-Tipps zum heutigen Weltwassertag

„Altarzneimittel sind aus rechtlicher Sicht Hausmüll. Nicht mehr benötigte oder verfallene Medikamente können daher über die Restmülltonne entsorgt werden“, sagt Apotheker Dr. Volker Schmitt, Geschäftsführer der Bayerischen Landesapothekerkammer, laut der Mitteilung. Auch auf der FUTUREPHARM 2022 wurde die Arzneimittelentsorgung thematisiert und beispielsweise auf die Webseite arzneimittelentsorgung.de verwiesen.

Nicht mehr benötigte oder verfallene Medikamente können über den Hausmüll oder bei größeren Mengen über Schadstoffsammelstellen entsorgt werden. Die Kommunen verbrennen den Müll in Verbrennungsanlagen, bevor mögliche Reste auf Deponien gelagert werden. Dadurch wird die Belastung des Grundwassers durch Medikamentenreste vermieden. In Bayern bieten laut Mitteilung als freiwilligen Service viele Apotheken in Zusammenarbeit mit lokalen Entsorgungsunternehmen an, Altmedikamente grundwasserneutral zu entsorgen. „Wer sich nicht sicher ist, wie er seine Altmedikamente richtig entsorgt, kann in jeder Apotheke in Bayern nachfragen“, so Schmitt.