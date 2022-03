Einige Apothekenleiter in den Niederlanden waren bereits in WhatsApp-Gruppen organisiert, in denen sie Arzneimittel gegen Geld austauschten, die kurz vor dem Verfall standen. Van Kerkhoven und ihr Team entwickelten die Plattform Pharmaswap, die diesen Prozess automatisierte und strukturierte. Sie lieferten die Infrastruktur, die kontrollierte Lieferung und die Bezahlung in wenigen Klicks. Doch der Start erwies sich nicht als leicht. Denn auch in den Niederlanden dürfen Apotheken ohne Großhandelslizens keine Arzneimittel untereinander verkaufen. Die WhatsApp-Gruppen waren unter Pharmazieräten bekannt, aber „geduldet“.