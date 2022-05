Arzneimittel-Abfall: Logistik und Bewusstsein müssen stimmen

38 Länder sind Teil der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit Sitz in Paris. Menschen, die in diesen 38 Ländern wohnen, verbrauchen immer mehr Arzneimittel. In den letzten 20 Jahren verdoppelte sich die Menge an Mitteln, die gegen Bluthochdruck, Depressionen oder Diabetes verordnet wurden.