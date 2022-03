Das Wechselspiel Mikrobiom Psyche – Psychopharmaka Mikrobiom

Noch Anfang der 1990er Jahre war die Anzahl der Publikationen zum Mikrobiom überschaubar. Mittlerweile vermehren sich – überspitzt formuliert – die Papers zum Mikrobiom mit nahezu gleicher Teilungsrate wie die Mikroben selbst: Täglich werden 68 Arbeiten dazu veröffentlicht. Auf diese Zahl stießen Dr. Ilse Zündorf und Professor Robert Fürst, von der Goethe-Universität Frankfurt am Main, bei der Recherche für ihren Vortrag „Physiologie der Mikrobiota – Was wissen wir über die Bakterien in uns?“. Beim Pharmazeutischen eKongress der INTERPHARM online am 25. März 2022 beschäftigen sich die beiden Wissenschaftler damit, welche Funktionen die Darmmikrobiota in unserem Körper übernimmt, sowie wie und vor allem wodurch sie ihn beeinflusst.