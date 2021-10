Depressive haben ein anderes Mikrobiom

Psychiatrische Erkrankungen sind nicht das alleinige Spielfeld der Mikrobiomforschung. Bei immer mehr Erkrankungen suchen Wissenschaftler:innen nach Auffälligkeiten im Mikrobiom verglichen mit Gesunden – so beispielsweise auch bei Multipler Sklerose. Hier scheinen ebenfalls kurzkettige Fettsäuren (Butyrat zählt zu den kurzkettigen Fettsäuren) Einfluss auf den Krankheitsverlauf zu nehmen. So fanden Wissenschaftler um Professor Aiden Haghikia, Chef der Neurologie der Universitätsklinik in Magdeburg, heraus, dass Propionsäure Schübe bei MS reduziert. Jüngst fanden Forscher:innen zudem heraus, dass das Mikrobiom bei schwer an COVID-19 erkrankten Patienten weniger divers ist und bestimmte Bakterienpopulationen, unter anderem mit Barrierefunktion, reduziert sind. Das könnte Blutstrominfektionen bei diesen COVID-19-Patienten begünstigen.