Wie beeinflusst das Mikrobiom unsere Gemütslage?

Den Wissenschaftlern gelang es, mehrere Mikroben und ihre Anzahl beim Menschen in Verbindung mit zahlreichen Erkrankungen zu bringen – sie warnen jedoch bei der Interpretation der Ergebnisse vor Kausalvorhersagen, da die Möglichkeit mehrerer nicht berücksichtigter Störfaktoren bestehe. Doch könnten die Erkenntnisse nützlich sein, um künftig Schwerpunkte in der Forschung zu setzen. Sie führten die Analysen in zwei Richtungen durch: Einerseits schauten sie erst nach dem Mikrobiom der Teilnehmer und dann nach Erkrankungen, andererseits betrachteten sie Menschen mit bestimmten Erkrankungsrisiken und analysierten sodann deren Mikrobiom. Unter anderem fanden die Wissenschaftler heraus, dass eine erhöhte Menge der Bakteriengattung Faecalicoccus einen kausalen Effekt auf Anorexia nervosa (Magersucht) haben könnte. Auch scheint ein erhöhtes genetisches Risiko für Multiple Sklerose zu einer Verringerung von Lactobacillus B ruminis zu führen – was mit den Ergebnissen einer früheren Studie übereinstimmt, in der Lactobacillus sp. die MS-Symptomschwere im Tiermodell verringerte (veröffentlicht 2010 in „PLOS ONE“)5.