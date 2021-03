Corona beschert Shop-Apotheke ein dickes Umsatzplus

Wie immer gibt es in Krisenzeiten Gewinner und Verlierer. Zu den Gewinnern zählte im vergangenen Jahr zumeist der Online-Handel. So auch die Shop Apotheke, die 2020 bei Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr mit 38 Prozent plus deutliche Verbesserungen erzielen konnte, wie der Online-Arzneimittelhändler am heutigen Mittwoch bei der Präsentation seines Geschäftsberichts informierte. Dennoch rechnet CEO Stefan Feltens für das Jahr 2021 mit einem gedrosselten Wachstum.