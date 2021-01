Shop Apotheke macht mehr Umsatz als erwartet

Die Shop Apotheke Europe N. V. profitiert vom Trend zu Online-Bestellungen in der Corona-Pandemie. Wie das niederländische Unternehmen am heutigen Montag mitteilt, hat es „nach vorläufigen, ungeprüften Berechnungen“ die „ambitionierten Wachstumsziele“ für das Geschäftsjahr 2020 übererfüllt: Der Konzernumsatz stieg demnach um 38,1 Prozent auf 968,2 Millionen Euro. Im vierten Quartal betrug der Umsatz 264,8 Millionen Euro, ein Plus von 38,0 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Zudem hat die Shop Apotheke eigenen Angaben zufolge im vierten Quartal 400.000 aktive Kund:innen gewinnen können, im Jahresverlauf seien es 1,6 Millionen gewesen. Insgesamt beziffert das börsennotierte Unternehmen die Zahl aktiver Kund:innen auf 6,3 Millionen zum Jahresende 2020.

Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen nicht. Der vollständige Geschäftsbericht für 2020 soll am 3. März veröffentlicht werden. Shop Apotheke hatte zuletzt in Aussicht gestellt, einen operativen Gewinn erzielen zu können. So wird bei der um Sondereffekte bereinigten Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ein Wert von 2 Prozent angepeilt. 2019 hatte diese Kennzahl noch bei knapp minus 2 Prozent gelegen.