Die nun genehmigte Anwendung während der Schwangerschaft stützt sich auf die EXPECT-Studie, in der Novo Nordisk die Wirksamkeit und Sicherheit von Insulin degludec mit Insulin detemir (Levemir®) verglich. Daneben flossen in die Bewertung auch Daten ein, die nach Markteinführung von Tresiba® erhoben wurden.

An der EXPECT-Studie (offen, randomisiert) nahmen 225 Typ-1-Diabetikerinnen (Mindestalter 18 Jahre) teil, die entweder schwanger waren (8. bis 13. Woche) oder innerhalb eines Jahres schwanger werden wollten. Alle Diabetikerinnen waren vor Studienbeginn auf Insulin eingestellt. Im Rahmen von EXPECT erhielten sie Insulin degludec (einmal täglich) oder Insulin detemir (zweimal täglich), jeweils in Kombination mit dem kurzwirksamen Insulin aspart (zwei- bis viermal täglich) an. Das Ergebnis: Die Wirksamkeit – gemessen am HbA1c beim letzten Termin vor der Entbindung (> 16 Schwangerschaftswochen) von Insulin degludec war in dieser Studie der von Insulin detemir nicht unterlegen, auch gab es keine klinisch relevanten Unterschiede bei Schwangerschaftsendpunkten (zum Beispiel vorzeitiger fetaler Tod, schwere Fehlbildungen, neonatale Hypoglykämie, perinatale Mortalität, neonatale Mortalität, fetale Makrosomie, zu groß für das Gestationsalter und unerwünschte Ereignisse beim Säugling während der ersten 30 Tage nach der Geburt) und der Therapiesicherheit für die Mutter (zum Beispiel Hypoglykämie, Fehlgeburt). Kein Baby starb.