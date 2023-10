Beim primären Endpunkt wurde kein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt, er trat bei 56,8% der Frauen unter Metformin und bei 63,7% in der Placebogruppe auf (relatives Risiko [RR] = 0,89; p = 0,13). Betrachtete man die Initiation einer Insulin-Therapie getrennt, ergab sich ein Unterschied zugunsten der Metformin-Einnahme. So wurde eine Insulin-Gabe bei 38,4% aller Schwangeren in der Metformin- und bei 51,1% in der Placebogruppe nötig (RR = 0,75; p = 0,004).

Die mittleren Nüchternblutzucker-Werte waren unter Metformin im Vergleich zu Placebo in der 32. und 38. Schwangerschaftswoche zwar signifikant, aber nur geringfügig niedriger. Die Gewichtszunahme ab dem Zeitpunkt der Randomisierung war unter Met­formin um 1,2 kg geringer als unter Placebo (p = 0,003). Im Hinblick auf neonatale und mütterliche Morbidität oder schwangerschaftsbezogene Komplikationen wurden keine auffälligen Unterschiede verzeichnet. Das durchschnittliche Geburtsgewicht war in der Metformin-Gruppe niedriger als in der Placebogruppe (3393 g vs. 3506 g; p = 0,005).

Die Autoren resümieren, dass Metformin bezüglich des kombinierten primären Endpunkts Placebo nicht überlegen war. Dennoch sprechen sie sich für die weitere Forschung in größeren klinischen Studien aus.