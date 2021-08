Schwangere sollen sich impfen lassen – das rät die US-amerikanische Seuchenbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Sie aktualisierte am 11. August ihre Empfehlungen und erklärt: „Die COVID-19-Impfung wird für alle Personen ab zwölf Jahren empfohlen, einschließlich Personen, die schwanger sind, stillen, versuchen, schwanger zu werden, oder in Zukunft schwanger werden könnten.“ Zuvor war die CDC weniger forsch in ihrer Empfehlung und sagte lediglich, dass jeder der zugelassenen COVID-19-Impfstoffe Schwangeren „angeboten“ werden könne. Die CDC begründet ihre Empfehlung damit, dass Schwangere ein höheres Risiko als nicht schwangere Personen hätten, schwer an COVID-19 zu erkranken und im Krankenhaus behandelt und beatmet zu werden oder zu versterben.