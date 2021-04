Einfluss von Metformin auf das Brustkrebsrisiko

Die erforderlichen Daten wurden der US-amerikanischen Sister-Study entnommen. Diese vom National Institute of Environmental Health Sciences durchgeführte Studie geht unter anderem Fragen zur Ursache von Brustkrebs nach. Um den Einfluss genetischer Faktoren einschätzen zu können, erfasst sie auch die Daten von Angehörigen krebskranker Frauen. Der Datenpool enthält die Angaben von mehr als 50.000 Frauen aus den USA und Puerto Rico. Auf diese Daten wurde in der aktuellen Brustkrebs­präventions-Studie zurückgegriffen. Die 44.541 Probandinnen im Alter zwischen 35 und 74 Jahren hatten alle eine Schwester oder Halbschwester, die an Brustkrebs erkrankt war, litten aber selbst bei Studieneinschluss (2003 bis 2009) nicht an einem Mammakarzinom. Die Informationen zum Vorliegen und der Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 stammten aus Eingangsuntersuchungen und regelmäßig von den Teilnehmern ausgefüllten Fragebögen. Die Häufigkeit von Brustkrebserkrankungen wurde anhand ärztlicher Informationen erfasst. Während einer Beobachtungszeit von median 8,6 Jahren traten 2.678 Mammakarzinome auf. Von den 5.616 Frauen mit Typ-2-Diabetes nahmen 61 % zu irgendeinem Zeitpunkt Metformin ein.