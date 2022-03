Morgen wäre die Coronavirus-Einreiseverordnung außer Kraft getreten – wäre heute nicht die Dritte Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Einreiseverordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Sie sieht nun vor, dass die Verordnung erst zum 19. März ausläuft. Dieser Stichtag dürfte mit dem Infektionsschutzgesetz zusammenhängen, denn ab dem 20. März fällt die Grundlage für die besonderen Schutzmaßnahmen (§ 28a IfSG). Zwar ist dies nicht die Rechtsgrundlage für die Einreiseverordnung – dennoch werden sich Gesetz- und Verordnungsgeber noch etwas ausdenken müssen, wollen sie die Regelungen über das Datum hinaus erhalten.

Doch was ist inhaltlich neu? Zum einen wird für Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland die Einreise nach Deutschland leichter. Vorerst wird es keine Staaten mehr geben, die als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen wie Quarantänepflichten bei der Einreise ausgewiesen sind – bislang sind es noch rund 60. Ab morgen gelten als Hochrisikogebiete nur noch solche Gebiete, die „eine besonders hohe Inzidenz in Bezug auf die Verbreitung einer Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 mit im Vergleich zur Virusvariante B.1.1.529 (Omikron-Variante) besorgniserregenderen Eigenschaften besteht“ oder andere Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass in diesem Gebiet ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit einer solchen Variante vorliegt.

Auch für Familien mit Kindern gelten nach der neuen Verordnung künftig Erleichterungen: Kinder unter zwölf Jahren sollen sich bei Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet direkt aus der Quarantäne frei testen können, für Kinder unter sechs Jahren soll sie für diese Gebiete entfallen.