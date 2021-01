Neue Verordnung soll Ausbreitung von Virusmutationen verhindern

Das Coronavirus SARS-CoV-2 reist noch immer durch die Welt – mittlerweile auch in mutierten Varianten, die sich schneller verbreiten als das ursprüngliche Virus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will daher die in der Pandemie geltenden Einreiseregelungen auf neue Füße stellen. Eine Verordnung, die morgen in Kraft treten soll, sieht unter anderem vor, dass Personen, die aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen, künftig binnen 48 Stunden nachweisen müssen, dass sie nicht infiziert sind.