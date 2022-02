Reicht der Antigentest fürs Genesenenzertifikat?

Darüber hinaus sieht der Entwurf eine Anpassung der Vergütung für PoC-NAT-Tests vor. 43,56 Euro statt bisher 30 Euro sollen Apotheken und andere Leistungserbringer künftig für die Durchführung bei Berechtigten nach Testverordnung erhalten, und zwar ab 1. Februar befristet bis Ende März 2022. Die Anpassung erfolge aufgrund der geänderten Marktsituation, heißt es in dem Entwurf. Gleichzeitig schränkt der Entwurf auch die Gruppe derer, die einen Anspruch auf eine bestätigende PCR haben. So soll künftig nach einem positiven Schnelltest erstmal nicht mehr routinemäßig getestet, sondern nur noch bei besonders gefährdete Patientengruppen und Beschäftigten im Gesundheitswesen – Apothekenpersonal gehört demnach nicht dazu. Damit setzt der Entwurf die bereits angekündigten Priorisierungsregeln bei den Labor-PCR-Test um.

Hintergrund ist, dass aufgrund der explodierenden Infektionszahlen die Laborkapazitäten am Ende sind. Allerdings hat sich das BMG im Entwurf ein Hintertürchen offengelassen, um die bestätigenden PCR-Tests nach positiven Schnelltests wieder einzuführen. Dazu wäre dann keine weitere Gesetzesänderung notwendig, sondern das Bundesministerium für Gesundheit muss auf seiner Internetseite unter www.bundesgesundheitsministerium.de/teststrategie lediglich eine bestätigende Testung empfehlen.

Personen, die durch die Corona-Warn-App eine Warnung mit der Statusanzeige erhöhtes Risiko erhalten haben, sollen künftig ebenfalls keinen Anspruch mehr auf PCR-Testung haben. Sie gelten dem Entwurf zufolge nicht mehr als Kontaktpersonen im Sinne des § 1 Absatz 2. Sie haben demnach nur noch Anspruch auf einen Bürgertest.

Bis die Verordnung in Kraft tritt, was am Tag nach der Verkündung der Fall ist, kann aber weiterhin nach den bisherigen Regeln mittels PCR oder anderen NAT getestet und abgerechnet werden. Darauf wird in der Begründung hingewiesen.