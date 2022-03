Es ist einmal wieder ein Gesetzgebungsverfahren der rasanten und eher ungewöhnlichen Art: Am vergangenen Montag, noch vor der ersten Lesung im Bundestag, fand im Gesundheitsausschuss des Bundestags die öffentliche Expertenanhörung zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften statt. An Kritik sparten die Sachverständigen nicht – und an einigen Stellen wird nun tatsächlich nachjustiert. Wenn wohl auch nicht in dem Umfang, wie es sich manche erhofft hätten.