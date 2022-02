Egal, ob zuerst geimpft oder genesen – Hauptsache drei Antigenkontakte

Auf einem Presse-Briefing des Science Media Centers, über das die DAZ im Januar berichtet hat, erklärte Prof. Dr. Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München (TUM) und am Helmholtz Zentrum München, was unter qualitativ hochwertigen Antikörpern zu verstehen ist: Antikörper könnten locker an die Oberfläche eines Antigens binden oder ganz fest. Man spreche dabei von „Avidität“. „Und diese erhöhte Avidität, die sieht man wirklich eben nach dem dritten Kontakt mit diesem Antigen“, sagte Protzer. Zudem erklärte das Paul-Ehrlich-Institut kürzlich in einer Veröffentlichung, dass die Avidität mit der Antikörperreifung und der Bildung eines Immungedächtnisses korreliert.

Wie nun die Gesellschaft für Virologie betont, soll all dies unabhängig von den unterschiedlichen Konstellationen der drei Antigenkontakte gelten – dreifach geimpft, zweifach geimpft und genesen oder genesen und zweifach geimpft. Jedoch gibt es vor allem eine Einschränkung.