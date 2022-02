Die Alltagsprobleme im Notdienst hat DAZ-Leserin Daniela Hänel eindrucksvoll in einem Leserbrief beschrieben, der in der DAZ 5/2022 abgedruckt und anschließend auf den Social-Media-Kanälen der DAZ kommentiert wurde. Viele Probleme betreffen den Ablauf des Notdienstes, Telefonanrufe, unnötige Störungen und überzogene Ansprüche. Doch im Mittelpunkt steht die Verteilung der Dienste. In einer Analyse in der heutigen gedruckten Ausgabe der DAZ ordnet DAZ-Redakteur Dr. Thomas Müller-Bohn, die vielfältigen Aspekte.