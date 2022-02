Notdienst am Limit – Apothekerin fordert Reformen

Innerhalb des Berufsstands schwelt das Thema schon lange – Apothekerin Daniela Hänel, Inhaberin der Linda Apotheke in der Nordvorstadt in Zwickau und erste Vorsitzende der Freien Apothekerschaft, bringt es jetzt auf den Punkt: Unter dem Titel „Notdienst ja – aber nicht für Almosen: Was ist uns der Apotheken­notdienst wert?“ fasst sie in einem DAZ-Leserbrief zusammen, mit welchen Herausforderungen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen inzwischen diesbezüglich konfrontiert sind.

Approbierte im Notdienst sind weiterhin unterbezahlt

„In den meisten Fällen werden die Dienste von den Inhaberinnen und Inhabern selber mit Arbeitszeiten von 24 bis 36 Stunden am Stück und mehr durchgeführt“, schreibt Hänel. Nur die wenigsten angestellten Approbierten übernähmen diese Dienste zum Tarif. „Und warum? Weil er einfach unterbezahlt ist.“ Das gelte auch nach der aktuellen Tariferhöhung vom Januar 2022 weiterhin.

Die Notdienste sind laut Hänel, der die Linda Apotheke in der Nordvorstadt in Zwickau gehört, in den vergangenen Jahren deutlich anspruchsvoller geworden. Das begründet sie unter anderem mit steigendem bürokratischem Aufwand, aber auch mit den Ansprüchen der Kundinnen und Kunden. „So unkompliziert wie es vor ein paar Jahren war, ist es längst nicht mehr.“