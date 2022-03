In solchen Fällen wäre das System nicht mehr tragfähig. Alternativen wie ein zentralisierter Notdienst wurden in der Analyse in der vorigen Woche bereits erwähnt. Doch dann wäre bei der Finanzierung auch die Funktion des NNF als Strukturförderung zu bedenken. Sollte der NNF irgendwann zur Finanzierung eines neuen Notdienstsystems umgewidmet werden, müsste dann auch eine Ersatzhonorierung für diejenigen Apotheken geschaffen werden, denen die Pauschale mehr bringt, als sie der Notdienst kostet. Eine solche Reform darf nicht an anderer Stelle neue Lücken aufreißen, die die Existenz von Apotheken in Alleinlagen gefährden. So zeigt sich auch hier, wie komplex das Thema ist.