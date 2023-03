Notdienst wird Thema auf Bundesebene

Das sieht man offenbar nun auch bei der Bundesapothekerkammer (BAK) so – dem Vernehmen nach, gab es Druck aus einzelnen Kammern. Sie lädt daher die Präsident:innen und Geschäftsführer:innen der 17 Apothekerkammern am 30. März nach Berlin zu einem Werkstattgespräch zum Thema Notdienst ein. Auf der Agenda stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen, die geplante Reform der Notfallversorgung sowie der Reformbedarf. So soll der Tagesordnung zufolge das Notdienstsystem der Apothekerkammer Westfalen-Lippe vorgestellt und weitere Optionen diskutiert werden, etwa die Flächendeckung, die Ausstattung und das Personal.

Vorschläge vom BVDAK-Chef

An Ideen, was man tun könnte, mangelt es sicher nicht. So hat beispielweise BVDAK-Chef Stefan Hartmann vor kurzem vorgeschlagen, die ABDA solle jetzt die Struktur des Apothekennotdiensts in die Hand nehmen. Mit Blick auf die stetig sinkende Zahl der Apotheken hierzulande hält er es für notwendig, die Regelung der Dienstbereitschaft komplett neu und bundesweit EDV-gestützt aufzustellen. Außerdem sind in seinen Augen Turnusnotdienste mit maximal einem Notdienst im Monat von 8 bis 22 Uhr ausreichend. Ob die BAK das auch so sieht, bleibt abzuwarten.