Als Apotheke in die Heimversorgung starten

Immer mehr Deutsche werden 100 Jahre und älter. Je höher das Lebensalter, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in stationäre Alten- und Pflegeeinrichtungen aufgenommen werden. Die Versorgung der Bewohner mit Arzneimitteln ist dabei die Aufgabe heimversorgender öffentlicher Apotheken. Wie geht man am besten vor, wenn man sich als Apotheke in diesem zukunftsweisenden Versorgungssektor engagieren möchte? Der virtuelle Fortbildungstag Heimversorgung KOMPAKT im Rahmen der INTERPHARM online liefert die Antworten.