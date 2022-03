Sechs Gründe dabei zu sein

Die Arzneimittelversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Alten- und Pflegeeinrichtungen ist eine anspruchsvolle pharmazeutische Versorgungsform in einem komplexen Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen, Professionen und Anforderungen. Unser virtueller Fortbildungstag Heimversorgung KOMPAKT im Rahmen der INTERPHARM online 2022 soll Ihnen wichtige und hilfreiche Tipps sowie Einblicke geben, wenn Sie sich als Apotheke erstmalig engagieren oder eine bestehende Zusammenarbeit intensivieren möchten. Warum Sie am kommenden Freitag, den 1. April, unbedingt dabei sein müssen – dafür gibt es sechs gute Gründe, nämlich unsere sechs Expertinnen und Experten direkt aus der Praxis bei uns im Studio:

Apothekerin Heike Gnekow von der Priv. Adler Apotheke in Hamburg stellt Ihnen die spannenden Herausforderungen heimversorgender Apotheken vor. Heimversorgung bedeutet viel mehr, als nur kleine eckige Packungen zu liefern. Eine große Herausforderung stellt die veraltete Kommunikation per Fax im Gesundheitswesen dar. Welche Möglichkeiten gibt es, um diese zu verbessern? Welche Chancen bietet in diesem Zusammenhang das E-Rezept? Wie steht es generell um die Digitalisierung in der Heimversorgung? Wie kann Heimversorgung für alle beteiligten Teams zu einem richtig spannenden Tätigkeitsfeld werden?

Dr. Isabel Waltering zeigt auf, dass es dabei um mehr als nur Logistik geht: Welche Dienstleistungen und Mehrwerte bringt die Kooperation von Apotheke und Heim? Dabei gilt es, das Heimpersonal umfassend und regelmäßig zu schulen, Medikationsanalysen durchzuführen, Informationsveranstaltungen und Aktionstage für Angehörige zu organisieren.

Wie sich das Risiko der anticholinergen Last erkennen und minimieren lässt, weiß AMTS-Managerin Dr. Stefanie Brune.

Neben der Pharmazie spielen auch rechtliche und vertragliche Aspekte eine große Rolle. Wie steht es eigentlich um Patientenautonomie, Outsourcingansprüche, Zuweisungsverbote und das Blisterentgelt? Dazu gibt Ihnen der Jurist und Autor des Heimversorgungsmustervertrags Professor Hilko Meyer praktische Empfehlungen.

Schließlich gilt es, sich als Apothekeninhaberin und -inhaber auch aus unternehmerischen Erwägungen für oder gegen die Kooperation mit einem Pflegeheim zu entscheiden. DAZ-Wirtschaftsexperte Dr. Thomas Müller-Bohn betrachtet daher die Heimversorgung gemeinsam mit Ihnen aus betriebswirtschaftlicher Sicht.

Professor Harald Schmidt, Apotheker und Arzt, blickt in die Zukunft: Die Apotheke wird perspektivisch als Innovations-Drehkreuz vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und in einem weiterentwickelten Gesundheitssystem an Bedeutung gewinnen.

Seien Sie live dabei und/oder verfolgen Sie die Vorträge anschließend im aufgezeichneten Stream. Bei einer Live-Teilnahme können Sie direkt mit uns und den anderen Zuschauern per Chat interagieren und ihre Fragen ins Studio senden. Außerdem ist die Veranstaltung bei der Bundesapothekerkammer akkreditiert. Sie erhalten fünf Fortbildungspunkte.