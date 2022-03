Unser Gesundheitssystem steckt in einer konzeptionellen Krise, meint Harald Schmidt, Apotheker, Arzt und Professor für Pharmakologie und personalisierte Medizin an der Universität Maastricht. „Wir verstehen nur wenige Krankheiten ursächlich, müssen warten, bis Symptome auftreten, und behandeln diese dann chronisch, meist ohne Aussicht auf Heilung“, so Schmidt. Mit dem Älterwerden steigt das Risiko, dass chronische Erkrankungen dazu führen, dass Menschen pflegebedürftig bis dement werden.