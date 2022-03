Prof. Dr. jur. Hilko J. Meyer ist Rechtsanwalt in Frankfurt am Main. Von 1984 bis 1997 war er für verschiedene Verbände des Apotheken- und Arzneimittelbereichs auf deutscher und europäischer Ebene tätig. Von 1997 bis 2018 hatte er die Professur für europäisches Wirtschafts- und Gesundheitsrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences inne. Er publiziert und berät regelmäßig zum Arzneimittel- und Apothekenrecht und ist Mitherausgeber der Zeitschrift Arzneimittel und Recht (A&R). 2020 legte er eine umfassende Neufassung des Mustervertrags zur Heimversorgung vor.