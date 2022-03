Von Mundtrockenheit bis Delir: Anticholinerge Last erkennen!

Apothekerin Dr. rer. nat. Stefanie Brune studierte Pharmazie an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster. Sie promovierte am Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie in der Forschungsgruppe von Herrn Prof. Dr. Bernhard Wünsch an der WWU Münster.

Seit 2014 leitet Frau Dr. Brune die medizinisch-wissenschaftliche Abteilung der SCHOLZ Datenbank. Gleichzeitig war und ist Frau Dr. Brune nebenberuflich auch in der öffentlichen Apotheke tätig. Seit 2015 ist sie zertifizierte AMTS-Managerin.

Außerdem ist Frau Dr. Brune regelmäßig als Referentin im Bereich Fortbildungen für diverse Apothekerkammern tätig. Frau Dr. Brune ist Autorin des Buches „Notdienst-Retter“ (Deutscher Apotheker Verlag 2021).