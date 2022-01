Bis zu 100 saarländische Apotheken machen sich für Corona-Impfung bereit

„Apotheken bieten eine niedrigschwellige Anlaufstelle für COVID-19-Impfungen. Erfahrungen aus dem Ausland haben gezeigt, welchen substanziellen Beitrag Apotheken durch eine Einbindung in eine Impfstrategie bieten können“, betonte Saar. So seien zum Beispiel in Frankreich bereits mehr als 6 Millionen Patientinnen und Patienten gegen COVID-19 in Apotheken geimpft worden.

Es sei logisch, analog zur Grippeschutzimpfung in Apotheken auch Corona-Schutzimpfungen anzubieten, sagte Ministerin Bachmann. „Unser oberstes Ziel ist und bleibt, die Menschen in unserem Land vor einem schweren oder gar tödlichen Verlauf einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen. Unser schärfstes Schwert dabei ist die Impfung“. Durch eine Ergänzung der Apotheken werde die saarländische Impf-Allianz mit Impfzentren, Ärzteschaft und kommunalen Angeboten um einen starken Partner erweitert.