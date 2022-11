„Dienstleistungen sind noch kein Erfolgsmodell“

Auch gestern in Neuss gab es bemerkenswerte Ehrungen. Erstmalig erhielten eine Ärztin und ein Arzt die Silberne Ehrennadel für „besondere pharmazeutische Verdienste“. Dr. Claudia Kaufhold und Dr. Thomas Menn hatten die Schulungen tausender Apothekerinnen und Apotheker für Impfungen übernommen – sowohl beim Modellvorhaben Grippe-Impfungen als auch für die inzwischen in Apotheken durchgeführten COVID-19-Impfungen. Dass sich überhaupt Ärzte für die obligatorischen Schulungen der Apotheker finden ließen, war für die Kammer alles andere als selbstverständlich gewesen. „Impfende Apotheker – für manche in der verfassten Ärzteschaft ein No-Go, um es vorsichtig auszudrücken. Bei manchen Referenten war in Vorgesprächen eine gewisse Sorge zu spüren, welche Wellen eine Schulungstätigkeit für Apotheker schlagen könnte“, erklärte AKNR-Präsident Hoffmann dazu.

In ihren Dankesworten betonten Kaufhold und Menn die Bedeutung der interprofessionellen Zusammenarbeit, gerade bei Impfungen. Selten habe sie so motivierte Kolleginnen und Kollegen erlebt, sagte Kaufhold. Impfen sei eine sehr sinnvolle Tätigkeit und daher sei es wichtig, sie auf mehrere Schultern zu verteilen. Auch Menn hält die Kooperation von Ärzten und Apothekern für sehr wichtig: „Medizin ist keine Naturwissenschaft“, betonte er und ergänzte mit Blick auf das Beispiel Australien: „Wir sind gemeinsam heilberuflich tätig, das ist gut so und in anderen Ländern Alltag.“ Während der 112 Seminare für die Apothekerinnen und Apotheker in Nordrhein seien ihm Fragen gestellt worden, „die man sonst nicht oft hört“. Etwa die nach der sinnvollen Länge einer Kanüle, wenn es um die Impfung in sehr voluminöse Oberarme geht, erzählte er schmunzelnd.