„Prävention kann am besten in der Apotheke stattfinden“

Vor allem Grüne und FDP plädieren schon seit geraumer Zeit für eine kontrollierte Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken – in der Rolle der Opposition allerdings bislang ergebnislos. Am detailliertesten ausgearbeitet sind die Pläne der Grünen, die 2018 – und auch schon in der Legislaturperiode zuvor – den Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes im Bundestag vorgelegt haben. Dieser sieht vor, die gesamte Handelskette für Cannabis (Anbau, Großhandel, Import/Export, Einzelhandel) zu regulieren – die Abgabe soll über Cannabisfachgeschäfte erfolgen. Apotheken als Abgabestellen kommen im Entwurf nicht vor und sind laut dem Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen dafür auch nicht vorgesehen.

Anders bei der FDP: Ihre Bundestagsfraktion hatte im vergangenen Jahr den Antrag „Cannabis zu Genusszwecken kontrolliert an Erwachsene abgeben – Gesundheits- und Jugendschutz stärken“ vorgelegt. Darin heißt es unter anderem: „Alle erwachsenen Menschen in Deutschland sollen Cannabis zu Genusszwecken erwerben dürfen, das Cannabis soll dabei in Apotheken und speziell lizensierten Geschäften erworben werden können.“

Die SPD hat während ihrer Koalition mit der Union keinen Vorstoß für die Freigabe unternommen. Im Bundestagswahlprogramm sprach sie sich aber dafür aus, die regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene in Modellprojekten von Ländern und Kommunen zu erproben – begleitet durch Maßnahmen der Prävention, Beratung und Behandlung im Jugendbereich.

Einigen sich die drei Parteien wie geplant auf eine Ampelkoalition, wird das Thema Cannabis sich auch im Koalitionsvertrag finden. Ob Apotheken dann eine Rolle spielen oder nicht, ist noch ungewiss. Sicher ist: Es gibt viele Unternehmer:innen, beispielsweise aus der CBD-Branche, die nur zu gerne in das Geschäft einsteigen würden. Doch auch die ABDA hat sich bereits Gedanken gemacht, wie sich die Apothekerschaft für den Fall der Fälle aufstellt. Sie sieht hier einen heilberuflichen Zielkonflikt für die Apotheken – zeigt sich gegenüber der Politik aber grundsätzlich gesprächsbereit